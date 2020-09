Débat : voyages à l'étranger, comprenez-vous les codes couleurs ?

La ministre wallonne de l’environnement Céline Tellier aimerait mettre plus de verdure en ville . Alors que les canicules se généralisent, l’initiative est importante. Sans oublier le plan " haies " qui se poursuit. La Wallonie est-elle de plus en plus verte ? Selon vous ?

Ouverte durant la canicule afin de permettre aux étudiants de travailler dans le calme et au frais, l’église d’Ocquier a subi des dégradations, et a dû fermer ses portes. Le vandalisme, c’est partout ?

Les Belges ne peuvent voyager librement que dans six pays européens. Toute l’Espagne est passée au rouge, sauf Ténériffe. Les Européens tentent de coordonner les restrictions de voyage. Entre rouge, orange et vert, comment s’y retrouver ?

Appelez-nous 070/23 33 23 ou par SMS 3063

Du lundi au jeudi de 18 heures à 19h30, Patrick Weber vous parle de tout ! De l’actu en passant par la vie quotidienne, au foot, à l’environnement… Il épingle tout ce qui nous concerne et fait partie de nos vies. Et c’est pas fini… C’est accompagné d’une incroyable bande de débatteurs, qu’il décortique vos questionnements et répond aux auditeurs. Ensemble, ils reviennent sur les moments forts de la journée, en direct, dans la bonne humeur et dans l’échange d’idées. Sans langue de bois, bien sûr !