Débat : vacciner les enfants contre covid, êtes-vous pour ou contre ?

Faut-il vacciner les plus jeunes ? Après les 16-17 ans, on parle cette fois des 12-15 ans. Il y a plusieurs points de vue, certains aimeraient avoir plus de recul, d’autres évoquent le covid comme une maladie d’adultes…. Et puis il y a ceux qui pensent qu’il vaut mieux envoyer les vaccins à l’étranger. Et vous, qu’en pensez-vous ?

On en parle aussi ce jeudi

A liège, un jeune divorcé fête l’évènement en couchant avec une inconnue en pleine rue. La police les a pris … sur le fait. Est-ce grave ? Selon vous ?