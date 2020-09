Débat : un flamand ou un francophone. Qui sera Premier ministre ?

Le Roi a nommé 2 formateurs, Alexander De Croo ( Open VLD) et Paul Magnette (PS). Un flamand et un francophone, un libéral et un socialiste. Un des deux deviendra Premier ministre. Mais lequel ? A votre avis ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C'est pas fini, ce jeudi dès 18 heures sur VivaCité.

On en parle aussi ce jeudi

Depuis mai 2019, il est possible d’emprunter des bandes de covoiturage en cas d’embouteillages, à 2 endroits différents de l’E411, entre Arlon et Sterpenich et entre Wavre et Rosières, par des véhicules transportant à leur bord au moins 3 personnes. Or ces bandes de co-voiturage sont peu fréquentées. Comprenez-vous pourquoi ?

Dès décembre, le parc Mini-Europe cessera ses activité sur le plateau du Heysel. On parle d’un déménagement dans le Brabant Wallon. Faut-il sauver Mini-Europe ?

Voici venu le temps du grand nettoyage. Canettes, mégots, masques jetés par terre. Pourquoi autant de détritus, serions-nous si sales ?

Les sangliers sont partout, ils gagnent du terrain dans les villes, et déchainent parfois des réactions extrêmes. En France, on a assisté à un rodéo pour pourchasser les sangliers. Pourquoi autant de violence ? Pourquoi font-ils la guerre aux sangliers.

