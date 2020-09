Débat : qui sera notre prochain premier ministre ?

Tous les jours, on vous demande de noter vos services, vos achats, vos réservations … En avez-vous assez de noter tout et tout le monde ?

Les habitudes des consommateurs en matière de cuisine et d’achat ont changé avec le coronavirus. 27% des Belges ne touchent plus les fruits et légumes, ils préfèrent les aliments préemballés ou les surgelés. Avez-vous changé votre mode de consommation ? Boudez-vous les aliments non-emballés ?

Du lundi au jeudi de 18 heures à 19h30, Patrick Weber vous parle de tout ! De l’actu en passant par la vie quotidienne, au foot, à l’environnement… Il épingle tout ce qui nous concerne et fait partie de nos vies. Et c’est pas fini… C’est accompagné d’une incroyable bande de débatteurs, qu’il décortique vos questionnements et répond aux auditeurs. Ensemble, ils reviennent sur les moments forts de la journée, en direct, dans la bonne humeur et dans l’échange d’idées. Sans langue de bois, bien sûr !