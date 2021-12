Débat : lutter contre la maltraitance animale, c’est une priorité ?

De plus en plus de plaintes ou de dénonciations pour maltraitance animale aboutissent dans les postes de police locaux. De plus en plus de PV sont rédigés. Néanmoins, un problème apparaît, les policiers ne sont pas assez formés en la matière. Pour beaucoup d’entre eux, il est difficile de distinguer une plainte sérieuse, d’une plus légère, voire sans fondement. Par exemple, un cheval sous la pluie ne risque rien, sous la canicule, c’est différent…. Est-ce une priorité de lutter contre les maltraitances que subissent les animaux ?