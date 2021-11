Débat : les hôpitaux ont-ils raison de réclamer la vaccination obligatoire ?

Les hôpitaux devront repasser, d'ici vendredi, en phase 1B et réserver la moitié des lits de soins intensifs aux patients Covid. Les fédérations hospitalières demandent au Comité de concertation de prendre des mesures "radicales et durables" sur une période "suffisamment longue". Elles estiment en outre qu'il faut envisager la vaccination obligatoire de l'ensemble de la population et ne plus repousser le débat sociétal en la matière. Le mot tabou est lancé : obligatoire ! Qu’en pensez-vous ?

