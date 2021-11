Débat : le porno est-il trop présent dans notre société ?

C’est le film dont on parle beaucoup : Pleasure. Labellisé "Cannes 2020", avant d'être présenté cette année à Deauville, puis à Gand (où il a décroché le prix du jury jeune), Pleasure est un premier long métrage qui, partout où il est montré, crée un choc.

Ninja Thyberg nous plonge en effet au cœur de l'industrie du cinéma pornographique. Et ce sur les traces de Linnéa (Sofia Kappel), une jeune Suédoise de 19 ans qui atterrit à Los Angeles, bien décidée de devenir, sous le nom de Bella Cherry, la nouvelle grande star du X.

On estime que l’industrie du sexe réalise un chiffre d’affaires annuel global de 50 milliards de dollars. Côté face, le porno a ses stars, ses cérémonies de prix et peut faire rêver certains, qui y voient une façon rapide et "facile" de se faire de l’argent. Côté pile, on ne compte plus les histoires de vidéos plus ou moins volées à de jeunes "modèles" abusées par des producteurs sans scrupules… Le porno est-il trop présent et trop facilement accessible ? Qu’en pensez-vous ?

