Débat : La pension minimale de 1500 euros pour tous : c’est la bonne solution ?

Samira est une mère rapatriée de Syrie. Elle a été condamnée à cinq ans de prison par défaut en janvier dernier pour avoir rejoint l’Etat islamique. Lors de son procès, elle assume, regrette et espère avoir une seconde chance. Tout le monde a-t-il droit à une seconde chance ?

Les vols dans les jardins sont en augmentation, notamment dans le Brabant Wallon. Les voleurs ne visitent pas l’intérieur des maisons, mais les caves, les garages et les abris de jardin. On ne s’en rend pas toujours compte, mais dans ces endroits sont parfois entreposés des objets qui, mine de rien, ont de la valeur. Et chez vous ? Avez-vous vécu ce genre de cambriolage ?