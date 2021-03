Débat : l’armée belge, est-ce un métier d’avenir ?

L’armée recrute plus que jamais et comptabilise un nombre record de postulants. On dénombre 4993 candidats pour les fonctions qui font l’objet d’un appel d’offres. A la même époque il y a un an, on dénombrait 2704 candidats, soit une hausse de près de 50%. Pour vous, l’armée, c’est un métier d’avenir ?

On en parle aussi ce mercredi

Environ 200 personnes ont manifesté à l’entrée de la friche Josaphat à Schaerbeek. Ils soutiennent les occupants d’un terrain boisé à Arlon qui se sont fait expulser. Faut-il multiplier les ZAD, zones à défendre dans notre pays ? Faut-il encourager l’action de ces " Zadistes " ? A votre avis ?

►►► A lire aussi La ZAD, "Zone à Défendre", d'Arlon a été évacuée dans la nuit: aucun blessé n'est à déplorer

Des musées français comme Le Louvre sont prêts à renoncer aux chiffres romains pour une meilleure compréhension. Ils vont privilégier nos chiffres, les chiffres arabes pour que tout le monde comprenne. Louis XIV deviendra Louis 14. Et selon vous, faut-il supprimer les chiffres romains ? Qu’en pensez-vous ?