Débat : Joe Biden aura 82 ans en 2024 et il veut se représenter aux élections. A-t-il raison ?

Faut-il respecter une certaine tenue quand on passe à la télévision ? L’apparition de Jacques et Thomas Dutronc chez nos confrères de France 2 a suscité de nombreuses questions sur les réseaux sociaux. Père et fils ont gardé leurs lunettes de soleil ! Une attitude jugée hautaine et irrespectueuse. Faut-il soigner plus son look devant les téléspectateurs ?