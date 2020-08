Débat : ils sont positifs au coronavirus mais ne le disent à personne, vous les comprenez ?

Si on est testé positif au coronavirus, il faut prévenir les gens avec lesquels on a eu des contacts. Or, de nombreuses personnes ne font aucune démarche pour mettre les autres à l’abri et ne disent rien. Pourquoi ? A votre avis ? Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce mercredi dès 18h sur VivaCité.

On en parle aussi ce lundi

La justice italienne a donné raison à un père divorcé qui ne voulait plus payer la pension alimentaire à son ex-épouse pour leur fils trentenaire toujours domicilié chez elle. Est-ce la fin des "Tanguy" ? Qu’en pensez-vous ?

Voici la rentrée scolaire, et des élèves qui devaient accéder à la première année du secondaire figurent encore sur une liste d’attente. Que pensez-vous de cette situation ?

A 92 ans, Antoinette Spaak a tiré sa révérence, elle fut la première femme présidente de parti. Les femmes sont-elles enfin les égales des hommes en politique ? Selon vous ?