Débat : fermer les bars à 23h, c'est indispensable ?

Pour faire face à la hausse des contaminations à Bruxelles, les bars fermeront dès 23 h et les rassemblements à plus de 10 personnes seront interdits de 23 h à 6 heures du matin, et ce dès le 1er octobre. La question se pose aussi du côté de Liège. Que pensez-vous de ces décisions ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce lundi dès 18 heures sur VivaCité.

On en parle aussi ce lundi

Ce dimanche, une démonstration de force du Vlaams Belang s’est déroulée du côté du Heysel. Les nationalistes se sont rassemblés pour manifester contre la Vivaldi qui se met en place, pour contester cet accord prétendument " anti-flamand ". Certains prévoient un dernier gouvernement avant un raz de marée nationaliste qui rendrait une réforme de l’état inévitable. Qu’en pensez-vous ?

Un droit de plainte est introduit pour les détenus, dès le 1er octobre. Il leur permet de déposer formellement une réclamation contre les décisions individuelles du directeur de la prison, de faire opposition à certaines décisions de placement ou de transfèrement et d’introduire un recours contre un régime de sécurité individuel particulier décidé par le directeur général. Fallait-il prendre cette mesure ou pas ?

De nombreuses propositions de déclarations d’impôt simplifiées comportent des erreurs, notamment l’attribution des enfants à charge, ce qui engendre des pertes financières. L’avez-vous constaté ? Y-a-t-il un manque d‘information, un manque d’aide de la part du SPF finances ? S’agit-il d’une règlementation fiscale trop complexe ?

La Belgique s’engage à arrêter le déclin de la nature d’ici 2030. Plus de 45 chefs d’Etat et de gouvernement ont approuvé la promesse " Leaders Pledge For Nature ". Moment clé ou promesse en l’air ? Est-il encore temps d’enrayer le déclin de la nature ? Selon vous ?