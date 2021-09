Débat : faut-il interdire la cigarette dans les parcs et jardins ?

On nous annonce une éventuelle 4ème vague. Bruxelles serait plus impactée que la Flandre ou la Wallonie. Cette 4ème vague concernerait surtout les non-vaccinés. De plus en plus de responsables estiment que ceux-ci doivent assumer leurs responsabilités. Bref, des assouplissements, oui mais seulement pour les vaccinés. Est-ce acceptable ?