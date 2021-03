Débat : faire des études supérieures, c’est important pour réussir dans la vie ?

Un avocat qui a vécu et survécu à l’attentat du 22 mars 2016 poursuit l’Etat belge en justice. Il raconte avoir été abandonné quelques minutes après l’attentat, et après, il a dû se débrouiller tout seul. A-t-il raison de ne pas abandonner et de se battre ? L’Etat a-t-il laissé tomber les victimes de l’attentat ? Selon vous ?