Débat : face au covid, faites-vous confiance à la science pour nous en sortir ?

L’épidémiologiste Marius Gilbert a été plongé durant des mois dans un tourbillon médiatique. Un passage au JT, une attitude claire et rassurante… et voilà que Marius Gilbert change de statut. Il fait partie de notre quotidien et devient une figure incontournable. Il faut trouver les mots justes pour expliquer, pour rassurer sans éteindre la vigilance. Et vous, vous faites confiance à la science ?