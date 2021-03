Débat : face à la pandémie, sommes-nous trop râleurs ?

Le tourisme wallon

Tout a changé en 2020, et notamment les vacances passées en Belgique. La plupart des Belges ont passé leurs congés chez nous, en redécouvrant la nature et le plaisir de la balade et du vélo. La ministre de Bue veut prolonger la durée des séjours, privilégier un slow tourisme, et renforcer la carte verte pour la Wallonie. Selon vous, quels sont les atouts wallons du tourisme ?

Fin de la primogéniture masculine au Royaume-Uni

C’est une révolution au Royaume-Uni, la fin de la primogéniture masculine qui reste de mise dans l’aristocratie britannique. Traditionnellement, pour maintenir intact le patrimoine, le premier né mâle hérite de toute la fortune, les autres frères sont contraints de se débrouiller en faisant carrière par exemple dans l’armée ou l’Eglise anglicane… Quant aux sœurs, elles ne peuvent compter que sur un beau mariage ou sur la générosité de l’héritier. La fin d’un monde, il était temps ?

La sécurité des passages piétons

Les passages piétons sous les voies de chemin de fer ne sont pas toujours nickels, inondations, éclairage absent, déchets… ce qui peut provoquer une certaine insécurité pour les navetteurs. L’avez-vous remarqué ? Qui s’en préoccupe et qui s’occupe de l’entretien ?

Est-ce la fin de Uber ?

L’administration bruxelloise a décidé d’interdire aux chauffeurs Uber d’utiliser leur smartphone pour accepter des courses. Les contrats de réservation doivent être au moins de 3 heures et les commandes de courses via la géolocalisation d’un portable sont interdites. Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous pour ou contre ? Est-ce la fin de Uber ?