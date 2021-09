Débat : Êtes-vous pour ou contre un permis vélo ?

La ville de Namur compte s’attaquer à la mendicité agressive. C’est ce qu’a déclaré Maxime Prévot, le bourgmestre de Namur. " De plus en plus de Namurois et de touristes dénoncent l’agressivité des mendiants et le sentiment d’insécurité ". C’est quoi la mendicité agressive ? Faut-il lutter contre la mendicité agressive ?