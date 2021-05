Débat : est-il facile de remplir sa déclaration d’impôts ?

Tous les mercredis, jeudis, mardis, lundis de 18:00 à 19:30 sur Vivacité

C'est pas fini ! Du lundi au jeudi de 18h à 19h30, Patrick Weber vous parlera de tout ! De l’actu en passant par la vie quotidienne, au foot, à l'environnement,... Il épinglera tout ce qui nous concerne et fait partie de nos vies. Et c'est pas fini ... C'est accompagné d’une incroyable bande de débatteurs, qu'il décortiquera vos questionnements et répondra aux auditeurs.

Ensemble, ils reviendront sur les moments forts de la journée, en direct, dans la bonne humeur et dans l’échange d’idées. Sans langue de bois, bien sûr !