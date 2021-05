Débat : coronapass : un bourgmestre doit-il être irréprochable ? Qu’en pensez-vous ?

Sur son blog, Raoul Cauvin a annoncé qu’il n’avait plus qu’un ou deux mois à vivre. " Il me reste sans doute un ou deux mois à profiter encore un peu de la vie. Peut-être plus, peut-être moins, comme disait l’oncologue. Et si pendant ce temps qui me reste on faisait comme si de rien n’était ? À continuer de parler de tout et de rien, à faire comme avant… Contrairement à certains, je n’ai pas voulu partir cash, créer la surprise. J’ai préféré prendre un peu de temps pour vous avertir. " Qu’en pensez-vous ? Est-ce une bonne manière de dire au-revoir, avant d’être parti ?