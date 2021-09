Débat : comprenez-vous les jurés qui refusent de participer à un procès ?

Francis Lalanne est-il blacklisté ?

Francis Lalanne sera en spectacle à partir du 17 septembre à Bruxelles, un tour du monde en dix fables et violoncelle.

L’artiste poursuit sa lutte contre la politique sanitaire du gouvernement et déclare : " je suis non seulement mis au ban d’une certaine manière mai aussi censuré, diffamé et blacklisté ".