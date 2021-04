Débat : comprenez-vous le ras-le-bol des jeunes ?

L’Union Européenne dit redouter un " incident " suite au déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne, qui est le plus massif jamais réalisé. On parle de 100 000 militaires. Certains agitent le spectre d’une guerre et rappellent des précédents dans l’histoire. Est-ce un danger pour l’Europe ? A votre avis ?