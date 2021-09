Débat : Ces  derniers mois avez-vous (re) découvert des richesses touristiques de la Belgique ?

Après plus d’un an et demi de pandémie de coronavirus, le secteur du tourisme commence lentement à sortir la tête de l’eau. Au cours de l’année écoulée, Google a collaboré avec le secteur du tourisme pour fournir des données, des outils gratuits et des formations pour se former au numérique afin d’aider les entreprises et les organisations touristiques à mieux se préparer et à s’adapter à la nouvelle normalité liée au voyage. Le géant a également dévoilé la liste des destinations touristiques les plus recherchées en Belgique/Europe dans Google Maps.

On en parle aussi ce lundi

Emmanuel Macron en maillot : ça vous choque ? Une enquête a été ouverte pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" après l'exposition d'une photo du président français Emmanuel Macron en maillot de bain, a indiqué dimanche le parquet de Paris, confirmant une information de la chaîne de radio Europe 1. La photo du président sur son jet ski aurait été prise "l'année dernière" et aurait déjà "circulé dans les médias", selon Europe 1 qui précise que "l'organisateur de l'exposition a été entendu pendant deux heures trente par la police en début de semaine". Thibault Daliphard, un des photographes de l'exposition, a indiqué qu'il allait être auditionné par la police mardi dans le Var, où il réside, sans toutefois savoir "pour quelles photos" il le serait. La photo du président sur son jet ski aurait été prise "l'année dernière" et aurait déjà "circulé dans les médias", selon Europe 1 qui précise que "l'organisateur de l'exposition a été entendu pendant deux heures trente par la police en début de semaine". Thibault Daliphard, un des photographes de l'exposition, a indiqué qu'il allait être auditionné par la police mardi dans le Var, où il réside, sans toutefois savoir "pour quelles photos" il le serait.

Les Wallons et les Bruxellois doivent-ils rester unis ? "L'heure est venue de définir ce que l'on veut encore faire ensemble, entre Wallons et Bruxellois", a affirmé dimanche le ministre-président francophone Pierre-Yves Jeholet, à la veille de la Fête de la , a affirmé dimanche le ministre-président francophone Pierre-Yves Jeholet, à la veille de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté française). Le mandataire MR qui, par le passé, a plaidé la suppression de la Fédération, dit toutefois souhaiter que Wallons et Bruxellois continuent de partager des projets ensemble. "Je souhaite un lien très fort entre la Wallonie et Bruxelles", a-t-il assuré sur le plateau de L'Invité (RTL-TVi), sans préciser la forme de ce lien.