Débat : C’est pas fini à l’italienne…Émission spéciale pour le 75ème anniversaire des " accords charbon "

Sur un vol Ryanair Ibiza-Bergamo, une passagère refuse de porter le masque. Elle est devenue agressive et a craché sur l’un des passagers. L’avion a finalement pu décoller après que la passagère a été débarquée. La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, et la personne mise en cause se retourne contre ceux qui ont posté la vidéo incriminée. Fallait-il poster le clash du masque du vol Ibiza-Bergamo ? Qu’en pensez-vous ?