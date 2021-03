Débat : au fil des décisions gouvernementales, les parents peuvent-ils encore s’y retrouver ?

De plus en plus d’arbres sont abattus en cette période. Les raisons invoquées ne sont pas toujours très cohérentes et certains riverains ne les acceptent pas. Comme à Ixelles, où les cerisiers rayent les camions. Est-ce une bonne raison ?

Poutine est un tueur, dit Biden, le président américain. De son côté, Emmanuel Macron défie Erdogan. Nos démocraties ont-elles raison de hausser le ton face aux régimes autoritaires ? Selon vous ?