Débat : Après les chiens et les chats, faut-il interdire la vente de tous les animaux sur les marchés ?

Interdire la vente d’animaux sur les marchés bruxellois ? C’est l’idée de la députée Victoria Austraet. Si les chats et les chiens ne peuvent plus être vendus sur les marchés, c’est encore le cas des rongeurs, des lapins, des poissons et autres NAC. Des animaux craintifs soumis au stress et au bruit de la foule…. Avec parfois des achats impulsifs qui conduisent souvent à une triste fin pour les animaux. Faut-il une fois pour toute interdire ces ventes ?

Aux Pays-Bas, les clients des cafés néerlandais ne doivent pas présenter leur pass sanitaire s’ils restent en terrasse, mais ils devront le faire pour se rendre aux toilettes de l’établissement. pour aller aux toilettes ? Qu’en pensez-vous ? Un pass sanitaire pour aller aux toilettes ? Qu’en pensez-vous ?

L’affaire des sous-marins continue à faire des vagues. Et tant pis pour la France qui avait signé un contrat de 90 milliards de dollars pour vendre des sous-marins. Les ministres des affaires étrangères, dont Sophie Wilmès, ont affiché un soutien sans faille à la France. Les Anglais sont-ils toujours nos alliés ? La France ne digère pas la volte-face des Australiens qui ont choisi de conclure une alliance stratégique avec le Royaume-Unis et les Etats-Unis. Et tant pis pour la France qui avait signé un contrat de 90 milliards de dollars pour vendre des sous-marins. Les ministres des affaires étrangères, dont Sophie Wilmès, ont affiché un soutien sans faille à la France. Les Anglais sont-ils toujours nos alliés ?

Quand toute une génération se fait insulter sur les Réseaux sociaux, uniquement pour une date de naissance…Après les moqueries virtuelles, les insultes visant les enfants nés en 2010 s’invitent dans les écoles. Pourquoi ces insultes ? Comment protéger ses enfants ?

Au sommet de sa popularité, Angela Merkel se prépare à quitter le pouvoir. Les élections, c’est pour le dimanche 26 octobre. Que va-t-on retenir d’elle ? Sa politique ? Ou son style ? Selon vous ?

