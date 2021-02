Dans « C’est pas fini » ce lundi : comment qualifiez-vous l’entente avec vos voisins ?

C’est un boulot pas comme les autres : juge de paix. Et au cœur de leur action, on trouve, entre autre, les problèmes de voisinage, les motifs de bisbilles ne manquent pas. Et vous ? Comment ça se passe avec vos voisins ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce lundi 15 février dès 18 heures sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).

Médias traqués, démocratie en danger ? Si le débat démocratique est encore possible chez nous, ce n’est pas le cas partout. En Hongrie ou en Pologne, les médias critiques envers le pouvoir sont traqués et contraints au silence. Est-ce acceptable dans des pays membres de l’UE ?

Meghan est-elle (encore) un atout pour The Crown ? Harry et Meghan annoncent l’arrivée d’un deuxième enfant. Depuis leur installation en Californie, Meghan Markle et son mari ont conclu plusieurs contrats avec des plateformes de contenus. Meghan est-elle encore un atout pour la monarchie britannique ?

Un pepperspray exhibé sur plateau télé. Le président du vlaams belang a exhibé un pepperspray sur un plateau de VTM. Le pepperspray est considéré en Belgique comme une arme prohibée. La police d’Anvers a précisé qu’aucune poursuite ne sera engagée. Qu’en pensez-vous ?