Dans " C’est pas fini " ce jeudi  : Une dose d’optimisme, un zeste d’énervement, un petit miaulement et Joe le taxi !

Les derniers chiffres du covid vous rendent-ils optimistes ? La tendance se confirme, cela fait 10 jours qu’en Belgique les courbes du coronavirus suivent une trajectoire descendantes. Est-ce que ces chiffres vous rendent optimistes ?

On en parle aussi ce jeudi

Le service clientèle en ligne… Pressez 1, pressez 2, ne quittez pas..un grand nombre d’appels et votre attente risque d’être plus longue qu’habituellement. Les difficultés pour joindre le service clientèle provoquent, entre autre, des erreurs de commande, les clients sont de plus en plus désabusés. Est-ce également votre cas ?

Plus de taxis = moins d’embouteillages ? A Uccle certains élus veulent faire la promotion du taxi. Une idée qui transcende les partis et qui ouvre des idées. Et si c’était une des solutions pour résoudre les problèmes de mobilité ? Qu’en pensez-vous ?

