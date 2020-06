Croyez-vous à une seconde vague du coronavirus en Belgique ?

Avec ce nouveau Conseil National de Sécurité, une question s’impose … allons-nous connaître une deuxième vague du Covid-19 ? En Allemagne, au Portugal, en Corée du Sud…le reconfinement est à l’ordre du jour. Le craignez-vous chez nous ? Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce mercredi 24 juin dès 18h sur VivaCité.

On en parle aussi ce mercredi

Les juges de la jeunesse du tribunal de Bruxelles menacent de libérer tous les mineurs délinquants dès lundi. Ils mettent en cause le manque de moyens. Ont-ils raison d’agiter dette menace ? Qu’en pensez-vous ?

Easyjet se met la Calabre à dos et fâche les Italiens. Une région du sud de l’Italie qui n’attire pas tellement les touristes " en raison de son histoire mêlant mafia et tremblements de terre ainsi qu’en raison de l’absence de villes iconiques comme Rome ou Venise, capables d’attirer les intagrameurs ". C’est l’argumentaire de la compagnie Easyjet pour convaincre ses clients de découvrir la Calabre. Cette pub n’a pas plus en Italie et la compagnie a été obligée de présenter ses excuses. Était-ce un mauvais coup de pub ?

Certains oiseaux peuvent parfois être menaçants, les oiseaux menaçants pourraient signifier qu’il y a un nid tout proche, et ce serait ainsi une manière de protéger les oisillons. L’avez-vous déjà observé ? les oiseaux vous ont-ils déjà fait peur ?

Il y a plus de 14 ans, Hans Van Themsche, alors âgé de 18 ans, avait tué Luna 2 ans et sa baby-sitter Oulematou, 25 ans, à Anvers. Il avait été condamné à la prison à vie pour meurtre à motivation raciste. La mère de Luna n’est pas opposée à une libération anticipée. Hans van Temsche a-t-il droit à une deuxième chance ? Qu’en pensez-vous ?