"C’est Pas Fini" s’allonge de 30 minutes pour davantage d’interactivité

Patrick Weber et ses débriefeurs commentent l’actualité sous tous ses angles en votre compagnie sur VivaCité depuis deux saisons. De retour pour un troisième round, l’équipe revient avec des nouveautés et sera notamment davantage à l’écoute du public.

Thèse, antithèse, synthèse ! Patrick Weber et toute son équipe reviennent pour une nouvelle saison dans un format d’émission élargi d’une demi-heure afin de laisser plus d’interactions entre les débriefeurs, les experts et les auditeurs.

Suivez dorénavant C’est Pas Fini du lundi au jeudi entre 17h et 19h, soit 30 minutes de discussions en plus qui permettront à plusieurs intervenants extérieurs d’exprimer leur opinion à l’antenne.

Vous discuterez de toutes les informations qui font l’actualité au sens large du terme. "C’est, en gros, ce dont on parle quand on est au bureau, entre collègues, à la machine à café ou en famille ou avec des amis : 'T’as entendu, il s’est passé ça, qu’est-ce que tu en pensais ?' et 'Voilà ce que j’en pense'" résume Patrick Weber qui animera le débat avec ses débriefeurs : ils sont une trentaine au total et proviennent d’horizons différents. "Il y a quelques journalistes et des avocats, ça, c’est peut-être un petit peu plus classique pour ce genre d’émission, mais on a un médecin légiste, on a une juge (NDLR : Anne Gruwez), on a un écologue avec Johan Michaux".

L’accent de l’émission est donc placé sous la discussion. "Ce n’est pas une émission d’experts, donc c’est vraiment une émission, où on confronte des avis. Et on accueille les auditeurs chaque soir pour faire le débat" avance encore l'animateur, le tout dans une ambiance conviviale pour accompagner chaleureusement les personnes qui rentrent du travail.