C'est pas fini, le débat : vélos, trottinettes, voitures… sommes-nous assez civiques pour respecter les équipements partagés ?

Les violations du secret médical sont plus nombreuses qu’on le pense. Entre 2002 et 2018, 129 condamnations ont été prononcées dans notre pays. Qu’il s’agisse des personnalités, de cas familiaux ou d’affaires judiciaires, comment préserver ce précieux secret ? Le secret médical serait-il en danger ? A votre avis ?

Les trottinettes électriques sont de retour en libre-service à Namur. La capitale wallonne avait renoncé à ces engins face au vandalisme important. Namur et Liège sont les 2 villes les plus touchées par ce vandalisme. Comment lutter contre le vandalisme pour préserver les moyens de transport partagés ?

Du lundi au jeudi de 18 heures à 19h30, Patrick Weber vous parle de tout ! De l’actu en passant par la vie quotidienne, au foot, à l’environnement… Il épingle tout ce qui nous concerne et fait partie de nos vies. Et c’est pas fini… C’est accompagné d’une incroyable bande de débatteurs, qu’il décortique vos questionnements et répond aux auditeurs. Ensemble, ils reviennent sur les moments forts de la journée, en direct, dans la bonne humeur et dans l’échange d’idées. Sans langue de bois, bien sûr !