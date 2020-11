C'est pas fini, le débat : respectez-vous scrupuleusement les dates de péremption ?

Les choses vont changer au niveau de l’étiquetage des denrées alimentaires et des dates de péremption. Il y a une grande différence entre les denrées qui ne sont plus consommables, plus sûres en matière de sécurité alimentaire et celles qui perdent un peu de leur goût. Et vous, comment gérez-vous les dates de péremption de vos produits ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce jeudi 19 novembre dès 18 heures sur VivaCité.

On en parle aussi ce jeudi

Une responsable électorale en Arizona dénonce des menaces adressées à sa famille et à des fonctionnaires après la publication des résultats du scrutin présidentiel. Ces résultats continuent à être contestés par Donald Trump et ses partisans. Pourquoi Trump ne reconnait-il pas sa défaite ? Jusqu’où sont-ils prêts à aller ?

La Loterie Nationale a lancé un nouveau jeu, le VikingLotto. C’est un jeu de loterie qui regroupe 10 pays, avec un seul tirage par semaine, pour une participation de 10 euros. Alors que le confinement se poursuit, jouez-vous plus que d’habitude ? Allez-vous jouer à ce nouveau jeu ?

Ce 19 novembre est la journée mondiale des toilettes. Plus de la moitié de la population mondiale vit sans accès à des installations sanitaires. Chez nous, on est loin de ces situations dramatiques, mais dans plusieurs écoles wallonnes, l’état des sanitaires reste néanmoins un problème. L’avez-vous constaté ?

Un mois avant Noël, c’est le rush sur les sapins. La demande n’a jamais été aussi forte d’après les professionnels. Comment expliquer cette ruée vers les sapins ? Avez-vous déjà acheté votre sapin de Noël ?