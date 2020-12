C'est pas fini, le débat : quel président français a le plus marqué l'histoire ?

Clash MR et experts, c’est la guerre par tweet interposés. Georges-Louis Bouchez et Marc Van Ranst s’écharpent sur Twitter : Aucune décision n’a été prise sans vos conseils ". MR ou experts, qui a raison ?

C’est la fin des bottins ou des annuaires téléphoniques. Après plus d’un demi-siècle voilà que les Pages d’or et les Pages Blanches disparaissent. La 52 -ème édition sera la dernière. Désormais on passe au tout numérique. Êtes-vous nostalgique ou pas ?

À 94 ans, le président français Valéry Giscard d’Estaing s’en est allé. A vos yeux, quels ont été les plus grands présidents de la république ? Quels sont ceux qui ont le plus marqué leur temps ?

Appelez-nous 070/23 33 23 ou par SMS 3063

Du lundi au jeudi de 18 heures à 19h30, Patrick Weber vous parle de tout ! De l’actu en passant par la vie quotidienne, au foot, à l’environnement… Il épingle tout ce qui nous concerne et fait partie de nos vies. Et c’est pas fini… C’est accompagné d’une incroyable bande de débatteurs, qu’il décortique vos questionnements et répond aux auditeurs. Ensemble, ils reviennent sur les moments forts de la journée, en direct, dans la bonne humeur et dans l’échange d’idées. Sans langue de bois, bien sûr !