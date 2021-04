C'est pas fini, le débat : notre société protège-t-elle assez les femmes de la violence ?

On annonce le retour des farines animales dans l’alimentation des porcs et des volailles. Mais le nom a changé, ne dites plus farines animales, mais PAT pour " protéines animales transformées ". Selon certains, c’est de la pure folie de les réintroduire. La crise de 1990 est toujours bien présente dans les esprits, mais depuis le temps a passé, les contrôles se sont accentués. Faut-il encore en avoir peur ?