C'est pas fini, le débat : les théories complotistes qui entourent le vaccin contre le covid sont-elles dangereuses ?

La Wallonie demande vos idées pour relancer la région. C’est l’objectif du projet " Get up wallonia ", Une consultation citoyenne invite les citoyens à formuler des propositions et à répondre à une enquête en ligne. Comptez-vous y participer ? Est-ce une bonne idée ? Vous y croyez ?

Du lundi au jeudi de 18 heures à 19h30, Patrick Weber vous parle de tout ! De l’actu en passant par la vie quotidienne, au foot, à l’environnement… Il épingle tout ce qui nous concerne et fait partie de nos vies. Et c’est pas fini… C’est accompagné d’une incroyable bande de débatteurs, qu’il décortique vos questionnements et répond aux auditeurs. Ensemble, ils reviennent sur les moments forts de la journée, en direct, dans la bonne humeur et dans l’échange d’idées. Sans langue de bois, bien sûr !