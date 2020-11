C'est pas fini, le débat : les résultats partiels des élections américaines sont-ils une surprise pour vous ?

C’était l’élection imperdable pour les démocrates, Joe Biden avait une voie royale devant lui, et voilà que le suspens bouleverse tout. Une fois de plus, les élites et les instituts de sondage se sont trompés, il n’y a pas eu de vague bleue…Est-ce une surprise pour vous ?

Partout dans le monde, les leaders populistes ont salué le premier mandat de Trump, Orban, Salvini, le Pen, Bolsonaro, Erdogan….ils sont convaincus de sa victoire et plébiscitent son action. Le futur sera-t-il populiste ?

On se souvient de cette vidéo de Trump qui dance sur YMCA devant ses supporters. Le chanteur des Village People est content que cette chanson soit devenue un classique, mais il précise qu’il ne soutient pas Donald Trump. Les Village People ne sont pas très contents et lui ont demandé d’arrêter de jouer leur musique pendant ses meetings. Mais bien sûr, Trump s’en moque. Quel est votre avis ?

Les USA nous ont notamment apporté les fast food, et avec eux de mauvaises habitudes alimentaires et leurs conséquences dont l’obésité. Êtes-vous un amateur de fast food ? Qu’en pensez-vous ?

Derrière le duel des hommes Trump ou Biden, il y a aussi des enjeux. Traités internationaux, réchauffement climatique, futur de l’Otan, paix dans le monde, lutte contre le covid et avenir de l’OMS, nos sociétés face au racisme…. L’enjeu des élections US, c’est beaucoup plus qu’un nom ?