C'est pas fini, le débat : les belges qui ont fait du shopping en masse ce week-end sont-ils inconscients ?

On a vu de longues files se former devant des magasins non essentiels ce week-end. Une infirmière écœurée a poussé un coup de gueule, avec un post cynique " Profitez bien de votre week-end de shopping et à dans 2 semaines ". Vous la comprenez ?

On en parle aussi ce lundi

À la RTBF, on sort les masques. C’est la nouvelle règle d’application chez nous, à la RTBF. Le masque sera désormais obligatoire pour un animateur ou un présentateur lors des émissions en direct. Avons-nous raison de montrer l’exemple ?

Les supermarchés ne pourront plus vendre de vêtements ni de jouets. Des rayons interdits dans les supermarchés est-ce une décision juste ?

L’appellation " Spéculoos " est-elle appelée à disparaître ? Dès l’année prochaine, le fabricant de biscuits Lotus abandonnera le nom de spéculoos en Belgique et dans les pays voisins pour le remplacer par Biscoff. Qu’en pensez-vous ?

Félix Radu a 25 ans et jongle avec les mots. Ce namurois expatrié à Paris, adore triturer, malaxer et mêler les locutions. En Belgique, il est déjà une star grâce à ses chroniques radios sur " La Première ". Avec lui, on parle de la culture et comment vivre ce nouveau confinement.