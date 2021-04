C'est pas fini, le débat : la Belgique doit-elle accueillir les patients français qui veulent avoir recours à l'euthanasie ?

Les éditions " Sud Presse " dénoncent : la Belgique est le mouroir de la France. De plus en plus de Français viennent en effet en Belgique pour se faire euthanasier. A tel point que les hôpitaux doivent refuser certaines demandes. D’accord/ Pas d’accord ? : Peut-on parler de Sofagate ?

On en parle aussi ce jeudi

Rencontre au sommet à Ankara. Ursula von der Leyen n’a pas eu de chaise… Charles Michel est resté assis… peut-on parler de " sofagate " ? En termes diplomatiques on appelle ça un " incident ". Alors, faute protocolaire ou humiliation publique ? On en parle ce soir…

Tac au tac

Peut-on être héros et modeste à la fois ? Dans " Le Temps d’une Histoire " de ce vendredi, Patrick Weber raconte l’incroyable histoire de Nicholas Winton, l’homme qui sauva 669 enfants juifs avant la guerre.

On en débat

Argent de poche : combien et à partir de quel âge ?

36,3 % des parents belges parlent argent à leurs enfants dès qu’ils ont entre 6 et 9 ans et plus d’un tiers (31,2 %) lorsque leurs enfants ont entre 10 et 14 ans. Une minorité (17,7 %) s’y attelle lorsque leurs enfants ont moins de 5 ans. De l’argent de poche, combien et à quel âge ? Le débat est ouvert.