C'est pas fini, le débat : faut-il plus d'éducation sexuelle à l'école ?

Pour que les garçons respectent plus les filles, faut-il plus d’éducation sexuelle à l’école ?

C’est une volonté ministérielle. La Wallonie veut généraliser l'éducation sexuelle et affective à toutes les écoles.

L’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pourrait être une solution aux violences faites aux femmes. Or il existe de grandes différences entre les écoles et même les classes. Remarques graveleuses, dragues lourdes, sifflets, mecs qui suivent les filles dans la rue…. Une bonne éducation peut-elle tout changer ? A votre avis ?

On en parle aussi ce lundi

Un effet collatéral du confinement serait une hausse de 15% des divorces. C’est le mois de juin qui a été le plus ravageur pour les couples avec une progression de 68%. Qu’en pensez-vous ?

Une idée est à l’étude : adapter les prix des trains suivant les heures de la journée. Est-ce une bonne idée pour profiter des heures creuses ? Ou pas ? Et pourquoi ?

En 2020, le téléphone fixe a -t-il encore de beaux jours devant lui ? Avez-vous encore un numéro fixe ? A l’heure de la fibre optique, et du déploiement du réseau du futur, le téléphone fixe y-a-t-il encore sa place ?

Une étude européenne nous apprend que de plus en plus de jeunes entre 25 et 29 ans vivent chez leurs parents. Avec la crise, le phénomène n’a pas fini de grandir. Allons-nous vers une société de Tanguy ?