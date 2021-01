C'est pas fini, le débat : faut-il plus contrôler ceux qui ne respectent pas la quarantaine ?

De retour de voyage, la quarantaine n’est toujours pas respectée. La Wallonie et la Flandre se dotent d’une plateforme qui informerait les bourgmestres de leurs citoyens qui ne respectent pas la quarantaine. De son côté, la Région bruxelloise préfère jouer la carte de la pédagogie et de l’accompagnement. Est-il urgent de mieux faire respecter la quarantaine ?

Les autres débats :

Des catholiques ont manifesté hier soir devant le ministère de la justice à Bruxelles. Ils demandent une révision de la limitation des 15 personnes dans les églises. Qu’en pensez-vous ?

Les soldes d’hiver ont débuté le lundi 4 janvier et non pas le samedi 2 pour éviter les effets de foule dans les magasins. Une proposition est sur la table, elle vise à prolonger les soldes d’hiver jusqu’au 15 février. Est-ce une bonne chose ou non ?

Au 1er janvier 2020, la Belgique comptait dans sa population 12,4% de non belges, soit un résident belge sur huit est de nationalité étrangère. La part des résidents non-belges atteint même plus d’une personne sur trois à Bruxelles. La nationalité la plus fréquente en Belgique était la nationalité marocaine, devant l’italienne, la française, la néerlandaise et la turque. Certains l’affirment : cette grande diversité doit être un atout pour notre pays. Quel est votre avis ?