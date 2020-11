C'est pas fini, le débat : faut-il mettre en place des contrôles plus sévères contre les fêtards à domicile ?

Les propos de la ministre de l’intérieur Annelies Verlinden ont fait beaucoup de bruit. " S’il le faut, la police sonnera aux portes à Noël ". Certains voient une dérive, d’autres un strict respect de la Loi. Qu’en pensez-vous ?

La nouvelle campagne Ruban Blanc, qui combat les violences conjugales, a été lancée aujourd’hui et dure jusqu’au 27 novembre. Qu’elles soient physiques, verbales, psychologiques, économiques ou sexuelles, les violences faites aux femmes restent une cause de mortalité majeure, et la période de confinement a encore rendu la situation plus aiguë. Un ruban blanc peut-il changer les mentalités ?

Mathieu Michel, secrétaire d’état à la digitalisation, est pointé du doigt pour son bug en néerlandais lors de sa prestation à la chambre. Il se défend, mais vous a-t-il convaincu ? Un ministre fédéral doit-il maitriser les deux langues nationales ? A votre avis ?

Des visons d’élevage, contaminés par le covid seront abattus. Des élevages d’animaux à fourrure ont-ils encore leur place dans nos sociétés ? Est-ce que cela vous dérange ? Portez-vous de la vraie fourrure ou pas ?

C’est une histoire qui fait beaucoup parler d’elle dans le nord du pays. Un joggeur a poignardé un chien, un jack Russel de 3ans. Le joggeur se défend, le chien était menaçant et n’était pas en laisse.