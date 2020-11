C'est pas fini, le débat : faites-vous confiance aux paiements sans contact ?

C’est un effet direct de la crise sanitaire… le paiement sans contact a été boosté par la covid-19. La confiance dans les paiements sans contact a connu une croissance spectaculaire. 72% des belges ont payé au moins une fois sans contact avec leur carte bancaire ou leur smartphone, ce qui représente une hausse de 123% par rapport à l’année précédente. Et vous, vous leur faites confiance ?

ce lundi 16 novembre dès 18 heures sur VivaCité.

On en parle aussi ce lundi

Une femme sur deux a déjà été confrontée à un comportement inapproprié au travail, contre un sur quatre pour leurs collègues masculins. Les femmes sont-elles des cibles faciles sur le lieu de travail ?

Un contrôle corona qui dégénère, les suspects sont libérés après l’interrogatoire. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a demandé au parquet de s’expliquer sur la remise en liberté des agresseurs de policiers lors d’un contrôle corona effectué samedi à Ixelles. A ses yeux, les faits sont scandaleux. Les suspects ont-ils été trop vite libérés ?

Les prisons subissent aussi les conséquences de la crise sanitaire. Les détenus sont privés de visites et de toutes les activités. Depuis plusieurs semaines, les visites familiales sont interdites. Or plus d’un détenu sur deux est parent d’un enfant mineur, et ces enfants ne peuvent plus voir leur parent incarcéré. Est-ce normal ? Qu’en pensez-vous ?

A voir ce soir sur la Trois à 21h05, l’émission " Regard sur " avec le documentaire " Au temps où les Arabes dansaient… " un film qui montre la culture arabe de manière différente, l’occasion de poser des questions sur le vivre ensemble. Le réalisateur Jawad Rhalib est notre invité.