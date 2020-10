C'est pas fini, le débat : face au covid, faut-il instaurer un testing généralisé ?

Chef de clinique aux cliniques universitaires Saint-Luc, Jean-Luc Gala s’opposait déjà à la bulle de 5 personnes , " Alors la bulle de 3, c’est encore pire, dit-il, c’est l’exemple même de ce qu’il ne faut pas faire, parce que personne ne va la respecter. " Il pointe le sentiment de panique et les différences entre le nord et le sud du pays. Comprenez-vous sa réaction ?

La production de Fort Boyard l’a annoncé, les tigres retraités ne seront plus remplacés. Ils ne seront plus que 2 avant leur retrait définitif. Faut-il bannir les fauves du célèbre fort ? A votre avis ?

Les frais bancaires ne cessent d’augmenter , les comptes d’épargne ne rapportent plus rien, au contraire, il y a des frais. Pour effectuer un virement papier, on nous demande 7 euros. Doit-on impérativement réaliser nos opérations en ligne ? Qu’en pensez-vous ?

