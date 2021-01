C'est pas fini, le débat : êtes-vous surpris par les mandats d’arrêt contre l’ex-management de Nethys ?

Six personnalités sont inculpées pour abus de biens sociaux et détournement exercé par une personne occupant une fonction publique. Stéphane Moreau et Pierre Meyers sont en prison à Marche-en-Famenne et à Lantin, cela ne préjuge pas de leur culpabilité mais révèle la détermination de la justice. Cela vous surprend ? Qu’en pensez-vous ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce lundi 25 janvier dès 18 heures sur VivaCité.

On en parle aussi ce lundi

Un dimanche d’émeutes aux Pays-Bas. Hier, nous avons vu des images fortes et choquantes, des heurts avec la police, des pillages.. des manifestants déclaraient lutter contre le couvre-feu mis en place. Des violences anti-mesures covid aux Pays-Bas, est-ce un cas isolé ? Faut-il craindre de tels débordements à l’avenir ?

Regardez le sujet du JT de ce lundi 25 janvier à 13h.