C'est pas fini, le débat : dans cette période compliquée, avez-vous le moral ?

La pandémie a aussi des conséquences sur le moral. Les gens sont fatigués, épuisés et démotivés. Et vous, comment faites-vous pour faire face à cette situation inédite ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce mercredi 21 octobre dès 18 heures sur VivaCité.

On en parle aussi ce mercredi

On a besoin de rire, et on a aussi besoin de soutenir le spectacle vivant. Avec Bruno Taloche, direction Liège et le VooRire Festival. Plus que jamais, les humoristes ont besoin de vous donner envie de rire. A votre avis ?

Attention, vous êtes filmés ! les accidents intimes se multiplient sur Zoom. Les visioconférences sont devenues omniprésentes, et certains oublient parfois que la caméra est connectée et qu’ils sont visibles. Qu’en pensez-vous ?

Dans la nuit de samedi à dimanche, nous passerons à l’heure d’hiver, à 3h, il ne sera que 2h. Est-ce encore utile de changer l’heure ?

Donald Trump a cassé tous les codes des relations internationales. Il se montre indulgent envers Poutine, Erdogan, Jim Jong Un, Xi Jinping…. Mais il n’aime pas Macron, Trudeau ou Merckel. Trump serait-il l’ami des méchants ?