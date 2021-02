C'est pas fini, le débat : comprenez-vous tous ceux qui n’ont pas respecté les mesures sanitaires lors de ce beau week-end ensoleillé ?

Il n’y a pas qu’à Bruxelles, à Liège aussi, le débat sur la féminisation des rues fait rage. La ville de Liège continue ainsi la féminisation de ses nouvelles artères, avec des noms comme Marie Defrère, Suzanne Clercx, Madame de Bierthe ou Françoise Heritier, des noms de femmes qui ont marqué leur époque. Liège ne serait pas assez féminine ?

►►► A lire aussi Chine : le Ministère de l'Éducation invite les écoles à combattre la "féminisation" des garçons qui "menace la survie de la nation"

Stop au dépôt sauvage de canettes le long des routes, des champs et des prairies. Ces déchets peuvent blesser ou tuer du bétail. Chaque année, en Belgique, près de 3000 animaux sont blessés. Avez-vous constaté ce manque de civilité ?

Le ministre de l’intérieur a fait le point sur la criminalité dans les gares. Les gares les plus sensibles seraient pour les gares de Bruxelles-Capitale celle de Bruxelles-midi avant celles de Liège et de Namur. Parmi les faits cités, on compte les vols, les personnes en possession d’armes ou de drogue et les agressions sexuelles. Qu’en pensez-vous ?

►►► A lire aussi Fermeture annoncée de 44 guichets dans les gares: le ministre Gilkinet demande à la SNCB de corriger le tir