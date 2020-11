C'est pas fini, le débat : avez-vous déjà fait des projets pour les fêtes ?

On ne fêtera pas Noël par Skype… c’est Georges-Louis Bouchez qui le dit. De leur côté, les ministres de l’intérieur et de la santé ont adressé une lettre à Saint-Nicolas, 2 arrêtés royaux seront bientôt publiés au Moniteur Belge. L’un exemptera le grand Saint de Quarantaine et l’autre l’autorise à braver le couvre-feu. Quant à Tomorrowland, le festival se propose de vous faire danser dans votre salon pour le Nouvel An. Et vous, avez-vous des projets pour les fêtes ?

Le bourgmestre d’Ostende veut suspendre temporairement le Rail Pass gratuit. La faute à l’affluence des touristes qui se sont précipités sur la côte pour le 11 novembre. De leur côté, les autorités de Zélande aux Pays-Bas demandent aux belges de ne plus franchir la frontière. Peut-on empêcher les touristes d’un jour de bouger ?

A Bruxelles, une agence immobilière se propose de ne vendre des biens qu’aux français, question de fiscalité et de moyens financiers. Une agence qui cible ses acheteurs sur ces critères, ça vous choque ? Qu’en pensez-vous ?

Hier, on commémorait l’armistice du 11 novembre 1918. A Namur, 4 monuments aux morts ont été vandalisés dans la nuit de mardi à mercredi. Est-ce un manque de respect ou une méconnaissance de l’histoire ? A votre avis ?

L’immobilier ardennais est en plein boom, les notaires sont débordés, les biens se vendent à toute vitesse, les prix augmentent. Parmi les communes plébiscitées, il y a Durbuy, La Roche-en-Ardenne, Bastogne, Malmedy… Comment expliquer cette ruée vers l’Ardenne ? Selon vous ?