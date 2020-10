C'est pas fini, le débat : approuvez-vous la décision de supprimer le présentiel en secondaire ?

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décrété l’enseignement à distance dans le secondaire dès mercredi. Les plus de 12 ans ne pourront plus se rendre à l’école et reprendront le jeudi 12 novembre. Comment allez-vous gérer cette situation ? Fallait-il aussi interdire l’accès aux écoles primaires et maternelles ? Quel est votre avis ?

On en parle aussi ce mardi

La prison a été requise contre 17 syndicalistes de la FGTB qui avaient bloqué la E40 en 2015. Ils sont poursuivis pour entrave à la circulation. Les grévistes ont-ils enfreint la loi ? Le droit de grève est-il illimité ? Qu’en pensez-vous ?

Pierre Marcolini a été élu meilleur pâtissier du monde. Un cocorico pour notre pays, alors qu’en cette période, tout le monde semble découvrir les vertus de la pâtisserie. Pour les périodes confinées, vous êtes-vous senti une âme de Marcolini ?

Des attestations de non-hébergement sont distribuées aux sans-abri, grâce à cela, les SDF ne seront pas verbalisés. Est-ce la bonne mesure ? Qu’en pensez-vous ?

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé au boycott des produits français. Il a pris la tête de la colère d’une partie du monde musulman contre Emmanuel Macron après sa défense de la liberté de caricaturer la prophète Mahomet. Après ses prises de position par rapport à la Lybie, la Syrie, Chypre, la Grèce et l’Arménie…. Jusqu’où ira Erdogan ?