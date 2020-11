C'est pas fini, le débat : allez-vous succomber au Black Friday ?

Cette année, nos habitudes d’achat ont considérablement changé et les commandes en ligne augmentent. La preuve en est l’explosion du nombre de colis à livrer à laquelle doit faire face Bpost, et la tendance devrait se confirmer avec le Black Friday. Selon une étude, le Black Friday 2020 sera le plus important jamais réalisé en Belgique. Êtes-vous pour ou contre ce Black Friday ? En profitez-vous pour faire des achats ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce jeudi 26 novembre dès 18 heures sur VivaCité. Donnez-nous votre avis sur la page Facebook de C’est pas fini.

On en parle aussi ce jeudi

Les initiatives se multiplient pour associer les citoyens à la réforme de notre démocratie. Des consultations citoyennes, mais aussi des citoyens tirés au sort pour préparer le futur. Un tirage au sort pour changer la démocratie…. Qu’en pensez-vous ?

Après Colruyt, Delhaize offre également un jour de congé à ses travailleurs. Une manière de remercier le personnel pour les performances exceptionnelles pendant la pandémie. Un jour de congé pour dire merci, est-ce une bonne idée ou pas ?

Le projet d’achats de terres agricoles en Brabant Wallon et Flamand a suscité un flot de réactions dans le monde politique et agricole. Le comprenez-vous ?Le nombre de mariages conclus cette année sera le plus bas jamais enregistré depuis la guerre 14-18. Pour les 10 premiers mois de l’année, on compte 23% de nouveaux mariés en moins que pour la même période en 2019. Cela a un impact économique sur les sociétés qui vivent des mariages, les traiteurs, et les personnes qui travaillent dans le secteur de l’évènementiel. A quand le retour des mariages ?