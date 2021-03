Burn-out parental et confinement : les consultations augmentent

8% des Belges souffrent de burn-out parental, un syndrome de détresse dans lequel le parent se sent épuisé et inefficace. Avec la prolongation du confinement, les consultations pour des symptômes de burn-out parental ne cessent d’augmenter. Entretien avec Isabelle Roskam, professeur de psychologie à l’UCL, codirectrice du laboratoire de recherche sur le burnout parental, invitée de l’émission "C’est pas fini".

Le burn-out parental, c’est un sujet dont les gens qui en souffrent parlent facilement ?

Il est parfois difficile de parler de burn-out parental. De nombreuses personnes trouvent que c’est même indécent d’en parler parce que dans notre culture, comme dans d’autres cultures, la question de la parentalité est entourée d’émotions positives. Il suffit de voir les cartes que l’on envoie ou que l’on reçoit à l’occasion d’une naissance. On va vous souhaiter plein de bonheur, mais personne n’oserait envoyer une carte de bon courage. Très souvent, il y a cette idée qu’on n’ose pas dire quand on est stressé en tant que parent parce que ça ne se fait pas. Cela peut déclencher des réactions du genre : "tu as des enfants, tu les as voulus, tu n’as qu’à les assumer…". Les gens restent avec cette souffrance et c’est très douloureux d’oser en parler, cela génère beaucoup de honte et de culpabilité, et c’est le quotidien des gens qui à un moment donné font face à trop de stress, avec pas assez de ressources pour y faire face. Et ce n’est pas anodin. Les parents qui subissent un burn-out, subissent un stress qui n’est pas que dans leur tête, ce stress intense pourrait même avoir des répercussions chez les enfants.

Y a-t-il un impact de la crise sanitaire sur le nombre de cas de burn-out parental ?

Le confinement a augmenté les stresseurs parentaux et il nous a privés d’une partie de ressources dont on dispose d’habitude pour y faire face. Par exemple, on a dû concilier vie de famille et vie professionnelle à la maison, dans un espace confiné où tout le monde s’est retrouvé à faire l’école, le boulot, la vie de famille. On a vu les conflits dans la fratrie augmenter parce qu’on était dans un espace limité, il a fallu gérer les comportements des enfants qui n’en peuvent plus ou qui ont un comportement difficile, et on n’avait plus, par exemple, les grands-parents qui venaient donner un coup de main, les loisirs pour se ressourcer, les activités extrascolaires pour laisser respirer les enfants…

Que conseillez-vous aux parents qui ressentiraient des symptômes de stress parental ?

Le conseil à donner aux parents qui seraient dans ce cas est surtout de ne pas culpabiliser mais de se confier et surtout de ne pas rester seul.

