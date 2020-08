Van Dormael : Jaco notre héros !

Jaco Van Dormael nous a donné rendez-vous dans sa maison de campagne à Ottignies, au milieu des bois. C’est dans ce lieu loin des rumeurs de la ville qu’il a passé son confinement. Une étrange période pour un amoureux du spectacle vivant et adepte des rapports humains (il confesse adorer les embrassades) qui a puisé dans l’écriture la force et surtout l’envie d’avancer. Depuis plusieurs semaines, la RTBF a mis en œuvre le plan Restart, une initiative qui prend tout son sens avec le père de Toto le Héros.

Une carrière et quatre films… Seulement ou tellement ? Question de point de vue. Jaco Van Dormael prend son temps. Il passe du cinéma au théâtre et s’offre même une escapade en BD avec Blake et Mortimer. Il est à la barre de la première édition des Magritte. L’homme est curieux, avide de découvertes et il nous confesse son amour des acteurs. Jaco a une belle image pour définir ses personnages qui passent de l’écriture à l’écran. A ses yeux, ce sont des fantômes qui prennent chair et parfois le surprennent. C’est ça aussi la magie du cinéma !

Cliquez ici pour entendre toute l'interview de Jaco Van Dormael

Retrouvez C’est l’heure de l’apéro chaque jour, du lundi au vendredi de 18h à 20h sur VivaCité